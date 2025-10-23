Boskalis: schip verkocht toen banden met Rusland nog goed waren

PAPENDRECHT (ANP) - Een dochterbedrijf van Boskalis verkocht een schip dat via een Cypriotische onderneming in handen van Rusland kwam toen de banden tussen Rusland en het Westen nog goed waren. Hiermee reageert een woordvoerder van de baggeraar en maritiem dienstverlener op een onderzoek van onder meer Pointer en The Washington Post.

Pointer meldde dat Rusland in het geheim een onderwaterverdedigingsnetwerk heeft gebouwd, dat onderzeeërs beschermt en NAVO-schepen kan uitschakelen. Daarbij zouden schepen en technologie uit onder meer Nederland zijn gebruikt die via een bedrijf op Cyprus, Mostrello Commercial, bij het project terechtkwamen. Volgens Pointer verkocht het dochterbedrijf van Boskalis, Smit International, in 2013 een onderzoeksschip aan het netwerk van Mostrello voor 650.000 dollar.

De woordvoerder van Boskalis stelt dat de nuance van tijd hierin ontbreekt. "De verkoop was in een periode dat de relaties tussen het Westen en Rusland nog ronduit normaal waren."