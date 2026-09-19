Ebolavaccin in Congo getest op zorgpersoneel

KINSHASA (ANP/AFP) - In de Democratische Republiek Congo begint een nieuwe vaccinatiecampagne in de hoop de ebola-uitbraak in het land te kunnen indammen.

In de zwaarst getroffen regio's krijgen 20.000 zorgmedewerkers die "in de frontlinie" werken het Ervebo-vaccin toegediend. Dat vaccin is ontwikkeld voor de oorspronkelijke stam van het virus, ook wel de Zaïre-variant geheten, vernoemd naar de vroegere naam van het land. Nu waart de Bundibugyo-stam rond, waarvoor geen vaccin bestaat. De campagne wordt ondersteund door de WHO en door Artsen zonder Grenzen (AzG). "Het zou een zekere mate van kruisbescherming tegen het Bundibugyo-virus kunnen bieden", zegt een onderzoeker van AzG, die waarschuwt dat de epidemie nog niet onder controle is.

Volgens de meest recente cijfers van de Congolese autoriteiten zijn bij de huidige ebola-epidemie in het land 3639 mensen om het leven gekomen van de 7541 bevestigde besmettingsgevallen. Dat komt neer op een sterftecijfer van 48,3 procent.