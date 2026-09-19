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Politie houdt al 24 mensen aan na extreemrechtse betoging Malieveld

Samenleving
door anp
zaterdag, 19 september 2026 om 19:15
bijgewerkt om zaterdag, 19 september 2026 om 19:17
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De politie heeft zaterdagmiddag 24 mensen aangehouden in verband met de rellen op het Malieveld. Zij zitten vast voor voor onder meer verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel.
Een paar honderd mensen verzamelden zich zaterdag in Den Haag voor de zogenoemde 'Wij zijn het volk'-demonstratie. Al gauw na aanvang gebruikten deelnemers geweld. Ze gooiden voorwerpen, vuurwerk, houten stokken en rookbommen richting de politie en scandeerden racistische en antisemitische leuzen, en droegen kleding en vlaggen met neonazistische symboliek. Ook rukte minstens een relschopper een verkeersbord uit de grond en gooide dit naar de mobiele eenheid.
Op 20 september 2025 waren er ook rellen op het Malieveld. Inmiddels zijn meer dan vijftig mensen berecht voor hun betrokkenheid hierbij.
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