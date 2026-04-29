EC-voorzitter Von der Leyen: zeer vruchtbaar gesprek met Magyar

door anp
woensdag, 29 april 2026 om 19:52
BRUSSEL (ANP) - Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie heeft woensdag "een zeer vruchtbaar gesprek" gehad met de beoogde Hongaarse premier Peter Magyar. Volgens Von der Leyen hebben de twee tijdens een informele ontmoeting in Brussel gesproken over de stappen die Hongarije moet zetten om alsnog aanspraak te maken op de door de Commissie bevroren miljarden voor Hongarije, schrijft ze op X.
De Europese Commissie houdt zo'n 17 miljard euro vast omdat Hongarije zich niet houdt aan de EU-regels over de rechtsstaat en corruptie er welig tiert.
De Commissie is bereid Hongarije te helpen bij de noodzakelijke hervormingen, schrijft Von der Leyen. "Onze teams zullen nauw blijven samenwerken. Voor een welvarend Hongarije in het hart van ons gedeelde Europese huis", aldus de politica op X.
