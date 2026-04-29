Veiligheidsregio: deel natuurbrand 't Harde onder controle

'T HARDE (ANP) - Een deel van de natuurbrand in 't Harde is onder controle, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio die ter plaatse is. "Wij verwachten en hopen dat het binnen nu en afzienbare tijd voor het hele gebied geldt."

De rookontwikkeling in 't Harde neemt verder af, maar de natuurbrand is nog niet helemaal onder controle. Volgens de woordvoerster lijkt het erop dat er geen evacuaties in de omgeving nodig zijn. "Er is nu geen aanleiding om te denken dat de brand gaat verergeren."

De veiligheidsregio houdt de luchtkwaliteit rond de brand nauwlettend in de gaten. "We doen volop metingen, ook in naastgelegen dorpen, buurten en campings", zegt de woordvoerster. Hoewel rook volgens haar altijd schadelijk is, zijn de waarden op dit moment niet zo slecht dat er moet worden geëvacueerd.

De brand brak rond 11.30 uur uit op het militaire oefenterrein Artillerie Schietkamp (ASK) bij 't Harde. Het vuur heeft zich verspreid over ruim 2 kilometer.