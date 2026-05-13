ECDC: geen tekenen dat hantavirus op Hondius zich heeft gemuteerd

STOCKHOLM (ANP) - De Europese gezondheidsdienst ECDC heeft geen aanwijzingen dat het hantavirus dat is aangetroffen op de m/v Hondius zich anders gedraagt dan dat het virus normaal gesproken doet. De Franse minister van Gezondheid Stéphanie Rist zei dinsdag dat het nog onzeker was of het virus zich had gemuteerd, maar volgens ECDC-epidemioloog Andreas Hoefer wijst voorlopig niets daarop.

Het hantavirus wordt normaal gesproken overgedragen via knaagdieren. Hoefer stelt dat het nog steeds het waarschijnlijkst is dat het virus ook op die manier aan boord van het cruiseschip is gekomen. Daar zouden besmettingen van mens op mens hebben plaatsgevonden.

Hoefer benadrukt dat het onderzoek nog niet is afgerond, maar hij ziet tot nu toe geen tekenen van een mutatie. Het lijkt niet te gaan om een heftigere of besmettelijkere variant.