ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ECDC: geen tekenen dat hantavirus op Hondius zich heeft gemuteerd

Samenleving
door anp
woensdag, 13 mei 2026 om 14:22
anp130526125 1
STOCKHOLM (ANP) - De Europese gezondheidsdienst ECDC heeft geen aanwijzingen dat het hantavirus dat is aangetroffen op de m/v Hondius zich anders gedraagt dan dat het virus normaal gesproken doet. De Franse minister van Gezondheid Stéphanie Rist zei dinsdag dat het nog onzeker was of het virus zich had gemuteerd, maar volgens ECDC-epidemioloog Andreas Hoefer wijst voorlopig niets daarop.
Het hantavirus wordt normaal gesproken overgedragen via knaagdieren. Hoefer stelt dat het nog steeds het waarschijnlijkst is dat het virus ook op die manier aan boord van het cruiseschip is gekomen. Daar zouden besmettingen van mens op mens hebben plaatsgevonden.
Hoefer benadrukt dat het onderzoek nog niet is afgerond, maar hij ziet tot nu toe geen tekenen van een mutatie. Het lijkt niet te gaan om een heftigere of besmettelijkere variant.
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

energieprijzen_nl_europa

Energierekening 2026: betaalt Nederland echt de hoogste prijs van Europa?

106349137 l

Zo beïnvloedt voeding je brein (en andersom)

generated-image (7)

Zo vergroot je je spaargeld razendsnel: pak de drie grote kostenposten aan

generated-image (2)

Wie haalt het meeste voordeel uit het nieuwe pensioenstelsel?

144143617_m

Waarom je altijd een paar tennisballen en een sok mee op vakantie moet nemen

Loading