Schoten gehoord bij senaat in de Filipijnen

MANILLA (ANP/RTR/AFP) - Bij de Filipijnse senaat zijn woensdag tientallen schoten gehoord. Het is niet direct duidelijk wat er aan de hand is. Mogelijk houdt het incident verband met senator Ronald Dela Rosa, die gezocht wordt door het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag.

De senator en oud-politiechef verschuilt zich sinds maandag in het senaatsgebouw in Manilla. Hij verklaarde woensdag dat zijn arrestatie aanstaande is. Reuters berichtte daarna dat getuigen militair personeel met wapens bij de senaat hadden gezien. De aanleiding voor die inzet is niet direct duidelijk.

Het ICC beschuldigt Dela Rosa van misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Oud-president Rodrigo Duterte werd in maart vorig jaar op verdenking van dezelfde misdaden opgepakt en naar Nederland overgebracht, waar het ICC is gevestigd.