VN zeer kritisch over volledige overname Gaza door Israël

NEW YORK (ANP/RTR) - De Verenigde Naties noemden dinsdag berichten over een mogelijk besluit om de Israëlische militaire operaties in de Gazastrook uit te breiden "zeer alarmerend". Israëlische media berichtten eerder dinsdag dat Israël een volledige militaire overname van Gaza overweegt.

VN-adjunct-secretaris-generaal Miroslav Jenca vertelde tijdens een vergadering van de VN-Veiligheidsraad over de situatie in Gaza dat een dergelijke stap "catastrofale gevolgen zou kunnen hebben en de levens van de resterende gijzelaars in Gaza verder in gevaar zou kunnen brengen". Ook zei hij: "Het internationaal recht is hierover duidelijk; Gaza is en moet een integraal onderdeel blijven van de toekomstige Palestijnse staat."

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu sprak dinsdag met hoge veiligheidsfunctionarissen, onder wie legerleider Eyal Zamir. Israëlische media als The Jerusalem Post meldden dat Netanyahu voorstander is van een volledige militaire overname van Gaza, ondanks tegenstand van Zamir.