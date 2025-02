Eén aanhouding na ongeregeldheden bij FC Volendam - ADO Den Haag

VOLENDAM (ANP) - De politie heeft iemand aangehouden na ongeregeldheden in en rond het stadion van FC Volendam, dat vrijdagavond speelde tegen ADO Den Haag. ADO-fans waren verplicht om een kaartje voor de wedstrijd te combineren met een busticket, waarmee ze naar het stadion gebracht zouden worden. Er kwam echter ook een groep ADO-fans op eigen gelegenheid naar Volendam, van wie er zestig geen geldig toegangsbewijs hadden.

De groep nam daar geen genoegen mee en brak door de beveiliging. Daarbij is een steward van het stadion gewond geraakt. De ADO-aanhangers namen plaats tussen de Volendam-supporters, wat spanning opleverde en waardoor de wedstrijd later begon. Tijdens de wedstrijd heeft de politie daarom flink opgeschaald. Na de wedstrijd, die eindigde in 1-2, zijn er confrontaties geweest in het stadion tussen supporters.

Volendam-supporters hebben de bussen van de ADO-aanhang bekogeld met stenen. Ook agenten zijn bekogeld met stenen en flessen. Een politiehond is geschopt, nadat de hondengeleider in het nauw werd gedreven. De aangehouden verdachte is tevens gebeten door een politiehond.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de ongeregeldheden en sluit meer aanhoudingen niet uit. De politie gaat ook in gesprek met FC Volendam, de burgemeester en het OM over de gang van zaken in en rond het stadion.