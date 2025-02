Chef OPCW op bezoek bij Syrische leider al-Sharaa

DAMASCUS (ANP/AFP) - De chef van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), Fernando Arias, is op bezoek in Syrië en spreekt er onder anderen de nieuwe Syrische leider Ahmed al-Sharaa. Al-Sharaa is aan de macht gekomen na de val van het regime van Bashar al-Assad in december. Dat werd ervan beschuldigd chemische wapens te gebruiken in de strijd tegen de rebellen.

De nieuwe Syrische minister van Buitenlandse Zaken Asaad al-Shaibani spreekt ook met de OPCW-chef.

De OPCW is een internationale organisatie die streeft naar het elimineren van chemische wapens. Ze werkt samen met de Verenigde Naties en zetelt in Den Haag.