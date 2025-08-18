GL-PvdA zet in op kleinschalige landbouw en versneld verduurzamen

Kleinschaligere en meer natuurvriendelijke landbouw speelt een belangrijke rol bij verduurzaming, schrijft GroenLinks-PvdA in haar concept-verkiezingsprogramma. De partij wil boeren die veel stikstof uitstoten verplaatsen, helpen verduurzamen en in het uiterste geval uitkopen.

Nederland moet in 2040 klimaatneutraal zijn, staat in het verkiezingsprogramma. Dat is tien jaar eerder dan het huidige kabinetsbeleid.

Verder zet GroenLinks-PvdA in op herstel en uitbreiding van de natuur in Nederland. Dat moet vorm krijgen door de stikstofuitstoot van boeren te verlagen. Boeren moeten daarbij steun krijgen van de overheid, bijvoorbeeld om extensievere landbouw te gaan bedrijven. Daarbij wil de partij veel strengere regels voor het aantal dieren per bedrijf.

Natuurherstel

Voor natuurherstel moet ook het plan voor Natuurnetwerk Nederland worden uitgevoerd, net als andere regionale plannen. Een aantal van die plannen ligt deels stil, onder meer omdat er geen geld meer voor is vanuit de overheid.

Als de stikstofuitstoot flink is verminderd, wil de partij dat die ruimte wordt gebruikt voor het bouwen van huizen en voor het uitbreiden van het energienet. Verder wil GroenLinks-PvdA krapte op het stroomnet bijvoorbeeld tegengaan door ervoor te zorgen dat mensen op drukke momenten minder stroom gebruiken. Het uitbreiden van het energienet is volgens experts meer een langetermijnoplossing, en het kabinet zet nu ook al in op stroomverbruik buiten de piekmomenten.