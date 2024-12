Een derde van alle soorten haaien en roggen kwetsbaar of bedreigd

GENÈVE (ANP) - Haaien, roggen en draakvissen worden steeds meer bedreigd met uitsterven. Tegelijkertijd neemt de handel in haaienvlees en -vinnen, olie uit hun lever en andere afgeleide producten, sterk toe. Natuurbeschermingsorganisatie IUCN signaleert beide trends in haar meest uitgebreide onderzoek naar de dieren in bijna twintig jaar. Volgens het rapport wordt een op de drie soorten op zijn minst in enige mate bedreigd.

Honderden experts hebben bijna 1300 soorten haaien, roggen en draakvissen onderzocht. Van 7 procent van de soorten is de instandhouding als "kritiek" aangemerkt, 10 procent heeft het label "bedreigd" gekregen en nog eens 15 procent is "kwetsbaar". Daaronder komt 10 procent die "bijna bedreigd" wordt. Een minderheid van 40 procent van de soorten is in de veiligste categorie ingedeeld. Dan zijn er ook nog soorten waarover te weinig informatie beschikbaar is.

De kennis over haaien, roggen en de minder bekende draakvissen (Chimaeriformes) groeit nog steeds. Van de soorten die nu bekend zijn, is ruim een kwart pas in de afgelopen twintig jaar ontdekt.