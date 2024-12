Israël dreigt met grotere oorlog Libanon als bestand mislukt

JERUZALEM (ANP) - Als het staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah geen stand houdt, dreigt Israël met een veel grotere oorlog in Libanon. Minister van Defensie Israel Katz zei dinsdag volgens nieuwssite The Times of Israel dat de Israëlische troepen dan veel verder over de grens zullen trekken dan ze de vorige keer hebben gedaan.

Het bestand ging vorige week in, maar toch zijn er al beschietingen over en weer geweest. Beide kanten beschuldigen elkaar ervan zich niet aan de afspraken te houden. Maandag kwamen in het zuiden van Libanon zeker negen mensen om door Israëlische luchtaanvallen.

Katz bezocht dinsdag de grens tussen Israël en Libanon. Hij zei daar dat bij een eventuele hervatting van de gevechten geen onderscheid meer zal worden gemaakt tussen Hezbollah en de Libanese staat. "We zullen met al onze macht werken om alle afspraken van het staakt-het-vuren af te dwingen, en we tonen maximale respons en nultolerantie," aldus de minister.