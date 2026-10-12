Wil je in december een echte nordmann in de kamer? Houd dan rekening met een hogere rekening. Tuinbranche Nederland verwacht dat kerstbomen dit jaar 10 tot 20 procent duurder worden. Een nordmann van 2 tot 2,5 meter kost naar verwachting zo'n €70, ongeveer een tientje meer dan vorig jaar.

De Telegraaf bracht het nieuws als eerste. Daarna namen onder meer Hart van Nederland en het Belgische Newsmonkey het over. Toch hoeft die €70 niet jouw prijs te worden: welke boom je koopt, hoe groot hij is en waar je hem haalt, maakt veel meer uit dan die tien euro.

Een keuze van tien jaar geleden

Volgens Tuinbranche Nederland ligt de oorzaak bij Deense kwekers. Een nordmann groeit langzaam, en dus merk je nu de gevolgen van beslissingen van bijna tien jaar terug.

Veel Deense kerstboomkwekers hebben tussen 2016 en 2017 fors minder bomen geplant, of zijn gestopt - Frank van der Heide, Tuinbranche Nederland, tegen De Telegraaf

Door de lage prijzen van toen was nieuwe aanplant voor veel kwekers niet rendabel. Nederland is voor kerstbomen sterk afhankelijk van Denemarken: ongeveer driekwart van de huishoudens kiest voor een Deense nordmann, schrijft Hart van Nederland. Een kleiner aanbod zie je dan direct terug in de prijs.

Driekwart van de huishoudens koopt een Deense nordmann. Groeien er in Denemarken minder bomen, dan betaal je dat hier.

Ook de vrachtwagen is duurder

Daarbovenop komt het transport. Kerstboomhandelaar Frank Bos rekent voor wat het nu kost om bomen naar Nederland te halen:

Vorig jaar kostte het 1300 euro om een vrachtwagen van Denemarken hierheen te laten komen; dat is nu al 1800 euro. De dieselprijzen zijn hoger, de tol is op veel plekken verhoogd en de chauffeurslonen ook - Kerstboomhandelaar Frank Bos, via Hart van Nederland

Dezelfde boom, drie prijzen

Waar je koopt, maakt het grootste verschil. Het KRO-NCRV-programma Keuringsdienst van Waarde vergeleek vorig jaar december de prijzen van een nordmann van twee meter. Bij de bouwmarkt betaalde je daarvoor 30 tot 40 euro, bij het tuincentrum 75 euro. Bij een speciaalzaak was je al snel meer dan 100 euro kwijt.

Ook de soort telt. Een nordmann doet volgens het programma acht tot twaalf jaar over twee meter, een fijnspar vier tot zes jaar. Daardoor is een fijnspar goedkoper, maar hij verliest zijn naalden wel sneller. Wie de boom pas kort voor de feestdagen in huis zet, kan daar prima mee leven.

Elke kwart meter scheelt

Kerstbomen worden per hoogte geprijsd, en de laatste centimeters zijn het duurst. Neem de prijslijst voor 2026 van verkoper Bobs Kerstbomen in Castricum. Daar kost een nordmann van 1,75 tot 2 meter €60. Van 2 tot 2,25 meter is dat €75, en van 2,25 tot 2,5 meter €95.

Een kwart meter lager scheelt bij deze verkoper dus €15 tot €20, meer dan de verwachte prijsstijging. In Duitsland zien kerstboomverkopers dat consumenten steeds vaker voor kleinere bomen kiezen, omdat die makkelijker te hanteren zijn, meldt t-online.

Een kwart meter lager kiezen levert bij de ene verkoper al meer op dan de hele prijsstijging van dit jaar.

Over de grens is het niet vanzelf goedkoper

Ook in Duitsland gaan de prijzen omhoog. De Duitse brancheverenigingen verwachten dit seizoen 25 tot 33 euro per meter voor een nordmann. Vorig jaar was dat nog 23 tot 30 euro. Voor een boom van twee meter komt dat volgens ms-aktuell neer op 50 tot 66 euro, tegen 46 tot 60 euro vorig jaar. Ook daar noemt de branche hogere productiekosten en een kleiner aanbod als oorzaak.

De Nederlandse €70 geldt voor een boom van 2 tot 2,5 meter. Een-op-een vergelijken gaat dus niet. Opvallender is het verschil tussen Duitse verkopers onderling. Een Duitse kwekerij verkoopt een zelfgezaagde nordmann van 1,75 meter voor 35 euro, schrijft t-online. Een andere verkoper vraagt voor een premium nordmann van dezelfde hoogte 49,90 euro.

Wat je nu kunt doen

Meet je plafondhoogte inclusief piek en koop niet groter dan nodig: elke kwart meter scheelt al snel een tientje of meer.

Vergelijk bouwmarkt, tuincentrum en kweker. Vorig jaar was dezelfde nordmann van twee meter bij de bouwmarkt nog geen half zo duur als bij het tuincentrum.

Overweeg een fijnspar als de boom maar kort binnen staat. Die is goedkoper, maar verliest sneller naalden.

Zoek een kwekerij waar je zelf mag zagen. Daar betaal je vaak minder dan voor een boom van de stand.

Woon je bij de grens? Vergelijk dan op prijs per meter. In Duitsland ligt de verwachting voor een nordmann op 25 tot 33 euro per meter.

Het gaat nu nog om verwachtingen: de echte prijzen zie je pas als de verkoop eind november losbarst. Duurder wordt de nordmann waarschijnlijk wel. Maar wie kritisch kiest, hoeft die extra tien euro niet te betalen.