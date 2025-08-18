ECONOMIE
Een listeriabesmetting in Nederland gemeld na reeks in Frankrijk

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 14:58
anp180825095 1
SOLNA (ANP) - In Nederland is zeker één persoon besmet geraakt met de listeriabacterie na het eten van een zachte kaas. Een overzicht van de Europese gezondheidsdienst (ECDC) maakt dat duidelijk. In Frankrijk zijn de afgelopen maanden 21 mensen ziek geworden en twee mensen overleden door de bacterie. Ze hadden kaas gegeten van een specifieke leverancier die problemen bleek te hebben met de bacterie.
Producent Chavegrand heeft in eigen land tientallen soorten kaas teruggeroepen, waaronder diverse soorten camembert en geitenkaas. Het bedrijf zegt de controles op verontreinigingen met een factor honderd te hebben verhoogd.
Over de enige bevestigde Nederlandse besmetting zijn nog geen details bekend. Ook in België is recent een besmetting gemeld, net als in Denemarken.
Gezonde mensen worden meestal niet ziek van de listeriabacterie, maar in zeldzame gevallen kan die mensen dodelijk ziek maken. Listeria kan ook miskramen veroorzaken.
