Ernstig voedseltekort dreigt in Syrië na droogte en machtswissel

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 15:10

ROME/DUBAI (ANP/RTR) - Syrië kampt met een uitzonderlijke droogte en na een chaotische machtswisseling met zeer ernstige voedseltekorten. Dit stelt het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP).
Syrië beleeft het droogste jaar in 36 jaar tijd en de tarweproductie is met 40 procent gedaald. Ruim de helft van de bevolking leeft volgens het WFP "in voedselonzekerheid" en voor 3 miljoen dreigt hongersnood.
Om de tekorten op te vangen zou de berooide Syrische regering over het seizoen 2025/2026 ruim 50 procent meer tarwe moeten importeren dan over 2024/2025.
Het in december ten val gekomen regime van de familie Assad voerde decennialang veel tarwe in uit de trouwe bondgenoot Rusland of de voorganger, de Sovjet-Unie. Rusland heeft sinds Assads val de export voor een belangrijk deel stilgelegd. Moskou heeft dat gedaan om achterstallige betalingen en door wantrouwen jegens de koers van de nieuwe machthebbers in Damascus.
