GL-PvdA verliest fors in het Maastricht van Timmermans

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 2:15
MAASTRICHT (ANP) - Ook in de woonplaats van GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans kon zijn partij geen rol van betekenis spelen. De tweede partij van Maastricht moest die plek prijsgeven aan D66. De PVV, in 2023 de grootste, verloor ook, maar bleef de grootste in de Limburgse hoofdstad.
De PVV kwam uit op 20,8 procent van de stemmen, tegen 26,4 procent de vorige keer. D66 steeg fors van 7,2 naar 19,2 procent. GroenLinks-PvdA zakte van 22 naar 17 procent.
De andere winnaar in Maastricht was het CDA, die partij steeg van 2,5 procent naar bijna 10 procent. De VVD eindigde met een klein verliesje als vierde met 12,6 procent. NSC boekte ook in Maastricht een rampzalige uitslag. Van de bijna 7300 stemmers in 2023 bleven er nog 243 over.
