Een verdachte nog vast voor fatale schietpartij Rotterdam

Samenleving
door anp
zondag, 02 november 2025 om 21:33
anp021125127 1
ROTTERDAM (ANP) - Er zit nog één verdachte vast voor het doodschieten van een 41-jarige man uit Rotterdam in een woning aan de Zevenkampse Ring in het Rotterdamse stadsdeel Prins Alexander. Het is een 35-jarige man uit Rotterdam, die zich zaterdagavond zelf bij de politie meldde. Hij wordt binnenkort voorgeleid aan de rechter-commissaris, meldt de politie.
De twee verdachten van 16 en 18 jaar uit Ridderkerk zijn vrijgelaten. De jongeren waren na de fatale schietpartij aanwezig in de woning. De politie hield ook een 33-jarige vrouw aan. Zij kwam dezelfde dag nog op vrije voeten. De drie blijven wel verdachten in de zaak.
De schietpartij vond zaterdag plaats om 04.50 uur.
