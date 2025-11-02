Schoon drinkwater bij Prinses Máxima Centrum door noodoplossing

UTRECHT (ANP) - Door een tijdelijke oplossing kunnen kinderen en hun ouders in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht weer veilig water uit de kraan drinken. Het ziekenhuis heeft een waterzak, vanwaaruit schoon drinkwater het gebouw in wordt gepompt. Die is er ook op maandag en dinsdag, meldt het ziekenhuis, waar kinderen met kanker worden behandeld.

Het ziekenhuis laat wel weten dat de voorraad drinkwater beperkt is. Mensen krijgen daarom het verzoek zuinig te zijn, onder meer bij het douchen. Afspraken en behandelingen gaan door.