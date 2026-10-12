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Eenrichtingsverkeer IJssel opgeheven

Samenleving
door anp
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ARNHEM (ANP) - Schepen kunnen voorlopig weer in beide richtingen over de IJssel tussen Arnhem en Zutphen varen. De stand van de rivier is gestegen en daarom wordt het eenrichtingsverkeer maandag opgeheven, laat Rijkswaterstaat weten.
Sinds 25 september, iets meer dan twee weken geleden, konden schepen alleen richting Arnhem varen. Schepen die vanuit Duitsland de IJssel op wilden, konden niet bij Arnhem rechtsaf maar moesten omvaren via Amsterdam en het IJsselmeer, een afstand van zo'n 300 kilometer.
Op sommige plekken was de vaargeul in de IJssel te ondiep en te smal. Dat maakte tweerichtingsverkeer onveilig, volgens Rijkswaterstaat. Overigens sluit de dienst niet uit dat de komende tijd opnieuw maatregelen moeten worden genomen. "De droogteperiode is nog niet voorbij."
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