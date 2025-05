Eenzijdig staakt-het-vuren Rusland van start

MOSKOU (ANP/AFP) - Het driedaagse bestand dat Rusland eenzijdig heeft uitgeroepen, is volgens staatsmedia ingegaan. Oekraïne heeft eerder laten weten niet mee te doen aan wat president Volodymyr Zelensky een "toneelstukje" van Poetin noemde. Hij stelde een onmiddellijk bestand van dertig dagen voor.

Rusland kondigde het staakt-het-vuren aan, omdat het land vrijdag de Dag van de Overwinning viert ter herinnering aan de overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Poetin heeft meerdere wereldleiders, onder wie de Chinese leider Xi Jinping, uitgenodigd om dan naar de militaire parade op het Rode Plein te kijken.

Enkele uren voordat het Russische staakt-het-vuren inging, voerden Moskou en Kyiv nog luchtaanvallen uit, waardoor in Oekraïne zeker twee doden vielen en in Rusland vliegvelden werden gesloten. De burgemeester van Moskou meldde woensdagavond dat zijn stad, net als in de dagen ervoor, het doelwit was van een Oekraïense droneaanval.