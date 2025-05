Tennisster Rus strandt in eerste ronde Rome

ROME (ANP) - Arantxa Rus is in de eerste ronde van het tennistoernooi van Rome gestrand. De mondiale nummer 103 verloor met 3-6 3-6 van de Amerikaanse Katie Volynets.

Rus (34) had zich, net als haar tegenstandster, via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdschema. De Zuid-Hollandse werd in de eerste set vier keer gebroken en wist in de tweede set geen enkele keer haar opslag te houden.

Met Suzan Lamens zit er nog één Nederlandse in het toernooi. De nummer 71 van de wereld bereikte dinsdag de tweede ronde na een zege op Renata Zarazúa uit Mexico (6-1 1-6 6-1).