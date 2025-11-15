ECONOMIE
Eerbetoon aan Dieuwertje Blok na landelijke intocht Sinterklaas

Samenleving
door anp
zaterdag, 15 november 2025 om 13:50
anp151125103 1
TEXEL (ANP) - Aan het einde van de uitzending van het Sinterklaasjournaal over de landelijke intocht van de goedheiligman op Texel verscheen in beeld een eerbetoon aan oud-presentatrice Dieuwertje Blok. Zij overleed in maart dit jaar aan de gevolgen van kanker.
Nadat presentatrice Merel Westrik het journaal zaterdagmiddag had afgesloten, waren beelden van golven op zee te zien en was het geluid van zeevogels te horen. "Voor Dieuwertje", verscheen daarop kort onderin beeld.
Dieuwertje Blok presenteerde het Sinterklaasjournaal van 2001 tot en met 2023. Vanwege ziekte moest zij de presentatie vorig jaar overdragen aan Merel Westrik. In maart overleed Blok op 67-jarige leeftijd. Westrik draagt tijdens de uitzendingen van het Sinterklaasjournaal dit jaar een kettinkje met de letter D, een verwijzing naar haar voorganger.
