Eerdmans denkt dat JA21 'onmisbaar' kan zijn in nieuwe coalitie

DEN HAAG (ANP) - Joost Eerdmans rekent na de stevige winst van JA21 in de Tweede Kamerverkiezingen op een plek aan de onderhandelingstafel voor de vorming van een nieuwe coalitie. Eerdmans zat als enige van zijn partij in de Kamer, maar krijgt er waarschijnlijk acht collega's bij. "Met 9 zetels kan JA21 onmisbaar zijn in een prachtige centrumrechtse coalitie", zei de leider van de conservatieve liberalen in de Grote Kerk in Den Haag.

Eerdmans zei tijdens de campagne al regelmatig dat JA21 graag het kabinet in wil. "Het is bekend hoe wij erin zitten: JA21 staat voor realistisch rechts, we willen samenwerken. We zitten niet in de wedstrijd om aan de zijlijn te staan."

De inhoudelijke verschillen zijn echter groot met D66, dat op basis van de exitpolls de verkiezingen wint met 27 zetels. "Rob Jetten zal het initiatief nemen in de verkenning. Het lijkt me sterk dat wij gepasseerd worden, al hebben we natuurlijk geen 59 zetels. Het wordt dus puzzelen", aldus Eerdmans.