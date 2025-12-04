ECONOMIE
Eerdmans: formatiestuk D66 en CDA moet anders voor rechts kabinet

Samenleving
door anp
donderdag, 04 december 2025 om 10:26
DEN HAAG (ANP) - Joost Eerdmans van JA21 vindt dat "een aantal goede punten" staat in het formatiestuk van D66 en CDA, maar dat dit "wel naar rechts getrokken" moet worden voordat zijn partij kan aansluiten. Voor zijn gesprek met informateur Sybrand Buma (CDA) laat de partijleider in het midden wat er precies anders aan moet. Desgevraagd herhaalt hij wel dat zijn partij tegen het voorstel van D66 en CDA is om rekeningrijden in te voeren.
Ook zei Eerdmans dat zijn partij "andere ideeën" heeft over Europa, migratie, klimaat en stikstof, zonder dat te expliciteren.
