Eerenberg heeft zelf ook veel vragen over gevonden toeslagendata

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Eelco Eerenberg (Financiën) zit zelf ook nog vol vragen over de datakluis met informatie over de toeslagenaffaire die jaren verborgen bleef. "Wat er tussen nu en 2019 is gebeurd, dat is voor mij ook een vraagteken," zegt hij voorafgaand aan de ministerraad.

De D66-bewindsman meldde woensdag samen met zijn collega-staatssecretaris Sandra Palmen (Toeslagen, partijloos) dat er 64 miljoen documenten zijn aangetroffen in een datakluis uit 2019. "Zullen mensen dit geweten hebben?" vraagt Eerenberg zich hardop af. Hij verwacht dat extern onderzoek hier duidelijkheid over zal scheppen.

De bestanden zijn in 2025 al aan het licht gekomen bij een opruimactie van de Belastingdienst. Eerenberg zelf hoorde er "in de afgelopen weken" van. "Dit had veel eerder en veel duidelijker naar de Kamer gemoeten. Daar ga ik ook niks anders over zeggen, dat hebben we niet goed gedaan."