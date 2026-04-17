Van Weel: we gaan steeds vaker grote cybercriminaliteit zien

door anp
vrijdag, 17 april 2026 om 10:34
anp170426103 1
DEN HAAG (ANP) - Grote hacks zoals bij ChipSoft en eerder Odido gaan steeds vaker voorkomen, denkt justitieminister David van Weel. Volgens de VVD'er neemt cybercriminaliteit wereldwijd toe en moet daarom ook meer gebeuren om het tegen te gaan.
"Als je niet gehackt wilt worden, moet je de computer uitzetten en in een doos in de kelder zetten", zei Van Weel voorafgaand aan de ministerraad. "Maar dan heb je er ook niet zoveel aan. Het is continu de balans vinden tussen het werkbaar kunnen maken en het risico dat je gehackt wordt zo klein mogelijk maken."
De cyberbeveiligingswet die deze week werd aangenomen in de Tweede Kamer is een goede stap volgens de minister. "Die gaat ons helpen bedrijven te dwingen hun beveiliging beter op orde te hebben."
Volgens zorgminister Sophie Hermans heeft de hack bij ChipSoft een "enorme impact". Het is volgens haar nu belangrijk dat wordt uitgezocht welke gegevens zijn gestolen door de hackers. Zij ziet daarin nog geen rol voor zichzelf. "Wij zijn aan zet als er iets niet klopt."
loading

210162395_m

Waarom je elke nacht rond 3 uur wakker wordt (en wat je lichaam je probeert te vertellen)

250925-A-QU182-1005K

Europa maakt zich klaar voor vertrek Trump uit de NAVO

greedflation

Winsten bedrijven naar recordhoogte omdat ze nu een smoes hebben voor prijsverhogingen

7F5CWA2OTNBL5NV4IVGES36W3E

Negen kleine manieren waarop je je kat elke dag in de war brengt

ANP-543845283

Veel kritiek op comeback Marco Borsato: "Waarom stuurde je die appjes"

generated-image (7)

Langzaam maar heel zeker komt de oliecrisis op ons af

Loading