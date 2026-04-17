Van Weel: we gaan steeds vaker grote cybercriminaliteit zien

DEN HAAG (ANP) - Grote hacks zoals bij ChipSoft en eerder Odido gaan steeds vaker voorkomen, denkt justitieminister David van Weel. Volgens de VVD'er neemt cybercriminaliteit wereldwijd toe en moet daarom ook meer gebeuren om het tegen te gaan.

"Als je niet gehackt wilt worden, moet je de computer uitzetten en in een doos in de kelder zetten", zei Van Weel voorafgaand aan de ministerraad. "Maar dan heb je er ook niet zoveel aan. Het is continu de balans vinden tussen het werkbaar kunnen maken en het risico dat je gehackt wordt zo klein mogelijk maken."

De cyberbeveiligingswet die deze week werd aangenomen in de Tweede Kamer is een goede stap volgens de minister. "Die gaat ons helpen bedrijven te dwingen hun beveiliging beter op orde te hebben."

Volgens zorgminister Sophie Hermans heeft de hack bij ChipSoft een "enorme impact". Het is volgens haar nu belangrijk dat wordt uitgezocht welke gegevens zijn gestolen door de hackers. Zij ziet daarin nog geen rol voor zichzelf. "Wij zijn aan zet als er iets niet klopt."