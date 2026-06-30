Eerenberg neemt wensen Eerste Kamer mee als 'huiswerk' voor box 3

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Eelco Eerenberg (Financiën, D66) neemt de wensen van de Eerste Kamer over het stelsel van vermogensbelasting in box 3 mee "als huiswerk voor de zomer". Het kabinet werkt de komende maanden aan een aanpassing van het wetsvoorstel dat dinsdag door de Eerste Kamer werd besproken.

Een aantal partijen in de senaat, waaronder coalitiepartij CDA, vindt dat mensen alleen belasting moeten betalen over de winst die ze hebben geboekt op hun spaargeld of aandelen. In het plan staat nu dat voor aandelen ook papieren winst belast wordt, dat vinden die partijen onacceptabel.

Eerenberg probeerde de senaat ervan te overtuigen de wet niet naar de prullenbak te verwijzen. "Anders gooit u ook allerlei dingen weg die wel goed zijn." Hij rekende voor dat een gezin met een vakantiehuis in het nieuwe stelsel duizenden euro's minder belasting gaat betalen. Het nieuwe stelsel is volgens hem eerlijker dan het oude, dat uitging van verwacht rendement.