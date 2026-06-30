Dit zijn de 5 hippe drankjes die je deze zomer overal op het terras ziet

De rosé op het terras? Die krijgt deze zomer serieuze concurrentie. In 2026 draait alles om lichte cocktails, verrassende smaakcombinaties en drankjes die er minstens zo goed uitzien als ze smaken. Minder suiker, meer frisheid en vooral: makkelijk drinkbaar tijdens lange, warme zomeravonden.

Dit zijn de vijf zomerdrankjes die je deze zomer overal gaat tegenkomen.

1. Hugo Spritz

Jarenlang was de Aperol Spritz onaantastbaar, maar 2026 lijkt het jaar van de Hugo Spritz te worden. De cocktail combineert prosecco, vlierbloesemlikeur of -siroop, bruiswater, verse munt en limoen. Het resultaat is bloemig, fris en nét iets minder bitter dan zijn oranje voorganger.

De populariteit schiet wereldwijd omhoog en steeds meer bars zetten de Hugo bovenaan de cocktailkaart. Zoekopdrachten naar het drankje zijn de afgelopen weken explosief gestegen.

2. Paloma Spritz

Tequila blijft een van de populairste sterke dranken van dit moment, maar in plaats van zware margarita's kiezen liefhebbers nu voor de Paloma Spritz. Grapefruit, bruiswater en tequila zorgen samen voor een lichte cocktail met een frisse citruskick.

Perfect voor wie van een subtiel bittertje houdt, zonder dat het drankje zwaar aanvoelt. Bovendien past de Paloma perfect binnen de trend van cocktails met een lager alcoholpercentage.

3. Wellness-cocktails

Cocktails mogen best een beetje gezond voelen. Wellness-drankjes zijn daarom dé opvallende trend van 2026. Denk aan kombucha, kokoswater, elektrolyten, verse kruiden en citrus. Sommige bars voegen zelfs adaptogenen of extra vitamines toe.

Het draait niet om een wondermiddel, maar om een frisse cocktail die lichter is, minder suiker bevat en beter past bij een bewuste levensstijl. Ook alcoholvrije varianten winnen hierdoor snel terrein.

4. Mango & chili

De combinatie van tropisch fruit met een vleugje pit is deze zomer overal te zien. Mango, passievrucht en ananas krijgen gezelschap van jalapeño of chili, waardoor een verrassend frisse smaak ontstaat.

De zogenaamde 'swicy'-trend – een mix van sweet en spicy – verovert cocktailbars wereldwijd. Vooral een Mango-Jalapeño Spritz geldt als een van de grote kanshebbers voor hét zomerdrankje van 2026.

5. Frozen spritzes en ijskoude highballs

Als de temperatuur stijgt, mag het drankje nóg kouder worden. Daarom maken bevroren spritzes, cocktails met crushed ice en lichte highballs een enorme opmars.

Ze bevatten vaak minder alcohol dan klassieke cocktails, blijven langer koel en zijn ideaal voor een middag op het terras of een barbecue in de tuin. Extra ijs, bruiswater en verse citrus zorgen voor maximale verkoeling.