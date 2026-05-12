Eerste asielzoekers aangekomen in gemeentehuis Loosdrecht

door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 13:19
LOOSDRECHT (ANP) - In Loosdrecht zijn dinsdag aan het einde van de ochtend de eerste asielzoekers in het gemeentehuis van Wijdemeren aangekomen, meldt de gemeente. Het is een noodopvanglocatie waar uiteindelijk zeventig mensen terecht kunnen. Demonstraties daartegen mondden de afgelopen weken uit in rellen. Zorgen om veiligheid is een van de redenen dat Wijdemeren de aankomst niet vooraf aankondigde.
Ook wilde de gemeente de nieuwe bewoners in rust ontvangen en voor hun privacy instaan. Het college hoopt zo voor een menswaardige opvang te zorgen. "Zowel voor de bewoners als de direct omwonenden." Daarom is vooraf geen exacte aankomstdatum en -tijd gedeeld.
De gemeente zegt met veel betrokkenen, onder wie omwonenden, verenigingen en onderwijs, gesprekken gevoerd te hebben over zorgen, vragen en suggesties rondom de opvang. Dat blijft Wijdemeren doen, belooft de gemeente. Een team van zes 'wijkverbinders' helpt daarbij. Dagelijks lopen twee van hen in de wijk om signalen en verhalen op te vangen.
