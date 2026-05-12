Kritieke grens bereikt: 81 partijgenoten willen Starmer weg

LONDEN (ANP) - Steeds meer parlementariërs van de Britse Labourpartij spreken zich uit voor het vertrek van hun politieke leider, premier Keir Starmer. Omroep BBC meldt dat inmiddels 81 van de 403 Labour-parlementsleden duidelijk hebben gemaakt een andere leider te willen. Dat zijn er voldoende om een leiderschapsverkiezing af te dwingen waarmee ze Starmer opzij kunnen schuiven.

Dat betekent niet automatisch dat de premier zo'n interne partijverkiezing tegemoet kan zien. Zijn partijgenoten moeten zich eerst achter één tegenkandidaat scharen. Vaak valt daarbij de naam van de populaire burgemeester Andy Burnham van Greater Manchester. Maar hij zit niet in het parlement en kan daarom ook niet naar voren worden geschoven als uitdager.

Ondertussen neemt de druk op Starmer wel toe. De laatste parlementariër die publiekelijk tegen de premier keerde, was Lizzi Collinge. "Het is mij duidelijk dat de minister-president nu het vertrouwen van het land heeft verloren", citeert de BBC de politica.