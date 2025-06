Evenepoel klopt Vingegaard en Pogacar in tijdrit Dauphiné

SAINT-PÉRAY (ANP) - Remco Evenepoel heeft in de vierde etappe van het Critérium du Dauphiné een belangrijke zege geboekt op zijn concurrenten Tadej Pogacar uit Slovenië en Jonas Vingegaard uit Denemarken. De Belg van Soudal Quick-Step was de beste in de individuele tijdrit voor Vingegaard en diens Amerikaanse ploeggenoot Matteo Jorgenson van Visma - Lease a Bike.

Evenepoel nam de gele leiderstrui over van de Spanjaard Ivan Romeo, die een dag eerder de derde etappe had gewonnen.

De wereldkampioen tijdrijden legde de 17,4 kilometer tussen Charmes-sur-Rhône en Saint-Péray, met halverwege een klimmetje, af in 20.50 minuten. De 25-jarige Belg dook daarmee bijna 38 seconden onder de tot dan toe beste tijd van Jorgenson. Vingegaard was daarna bijna 21 seconden langzamer dan Evenepoel, Pogacar gaf als nummer vier zelfs 49 seconden toe. Mathieu van der Poel was de beste Nederlander op de zesde plaats, op 1.02 minuut van de winnaar.