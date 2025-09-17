ECONOMIE
Eerste door bondgenoten betaalde Amerikaanse wapens naar Oekraïne

Samenleving
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 16:44
anp170925149 1
BRUSSEL (ANP) - De eerste wapens die Nederland en andere Oekraïne-bondgenoten hebben aangeschaft in de VS zijn volgens de NAVO al naar Oekraïne gestuurd. Onderdelen van vier pakketten van elk zo'n half miljard euro "vloeien al" naar het land, zegt een NAVO-functionaris.
De VS zijn sinds deze zomer weer bereid extra wapens en munitie naar Oekraïne te sturen, mits bondgenoten daarvoor betalen. Sinds het aantreden van president Trump kreeg Oekraïne enkel nog nazendingen van onder Trumps voorganger beloofde hulp. Nederland kondigde meteen aan een eerste pakket van het nieuwe zogenoemde PURL-programma voor zijn rekening te willen nemen. Duitsland en Canada volgden, en Noorwegen, Zweden en Denemarken betalen er samen één.
"Vier pakketten zijn al bekostigd en uitrusting stroomt al" naar Oekraïne, aldus de NAVO. Eind augustus keurde de Amerikaanse regering de levering goed van een aantal door Nederland en door Noorwegen, Zweden en Denemarken betaalde raketten. Die kostten omgerekend een kleine 700 miljoen euro.
ANP-43223077

