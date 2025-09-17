Media: VS willen stafchef minister Bessent op hoge positie IMF

WASHINGTON (ANP) - De regering-Trump wil een hooggeplaatste functionaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën voordragen voor de op een na hoogste positie bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), melden persbureaus AFP en Bloomberg op basis van ingewijden. Stafchef Dan Katz van het ministerie staat daarmee op het punt de eerste plaatsvervangend directeur-generaal te worden van het internationale instituut voor financiële stabiliteit.

Katz zou daarmee de opvolger worden van Gita Gopinath. Zij verliet eind augustus het IMF om weer te onderwijzen aan de Harvard-universiteit.

De Verenigde Staten zijn de grootste aandeelhouder van het IMF, dat landen met noodfinanciering bijstaat als ze dreigen te bezwijken onder betalingsproblemen. Katz' huidige baas Bessent bekritiseerde het IMF eerder dit jaar. Hij zei dat het fonds te veel aandacht besteedt aan projecten rond klimaatverandering, genderkwesties en maatschappelijke problemen.