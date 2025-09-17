ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Media: VS willen stafchef minister Bessent op hoge positie IMF

Economie
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 17:09
anp170925155 1
WASHINGTON (ANP) - De regering-Trump wil een hooggeplaatste functionaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën voordragen voor de op een na hoogste positie bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), melden persbureaus AFP en Bloomberg op basis van ingewijden. Stafchef Dan Katz van het ministerie staat daarmee op het punt de eerste plaatsvervangend directeur-generaal te worden van het internationale instituut voor financiële stabiliteit.
Katz zou daarmee de opvolger worden van Gita Gopinath. Zij verliet eind augustus het IMF om weer te onderwijzen aan de Harvard-universiteit.
De Verenigde Staten zijn de grootste aandeelhouder van het IMF, dat landen met noodfinanciering bijstaat als ze dreigen te bezwijken onder betalingsproblemen. Katz' huidige baas Bessent bekritiseerde het IMF eerder dit jaar. Hij zei dat het fonds te veel aandacht besteedt aan projecten rond klimaatverandering, genderkwesties en maatschappelijke problemen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536656497

Wat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in Nederland

2c5673b4

Peiling: krimp van VVD zet door, groei van CDA en JA21 ook

ANP-521867925 (1)

6 beproefde manieren om binnen een minuut te stoppen met piekeren

ANP-508621740

Nieuwe vaccinatieronde tegen corona gestart: dit moet je weten

chelms-varthoumlien-j-zQJk6aaaA-unsplash

Wetenschappers vinden oudste mummies ter wereld en ze zijn duizenden jaren ouder dan die uit Egypte

Scherm­afbeelding 2025-09-18 om 09.36.29

Sylvana Simons: het maakt vrouwen niet uit of hun verkrachter wit of zwart is. Mogen witte mannen wél verkrachten

Loading