Eerste door VS uitgewezen personen aangekomen in Sierra Leone

door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 13:55
FREETOWN (ANP/AFP) - Een eerste vliegtuig met door de VS uitgewezen personen is in het West-Afrikaanse Sierra Leone geland. Volgens de autoriteiten van het land waren er 25 mensen uit West-Afrikaanse landen aan boord.
Sierra Leone heeft in een deal met Washington beloofd jaarlijks driehonderd mensen afkomstig uit West-Afrika uit de VS te accepteren. Het arme Sierra Leone is een van de Afrikaanse landen die uitgewezen migranten uit de VS overnemen in ruil voor geld en gunsten uit Washington. Het land zou voor deze vlucht voor anderhalf miljoen dollar (1,3 miljoen euro) steun krijgen. Sierra Leone gaat ervan uit dat de uitgewezen West-Afrikanen binnen negentig dagen naar hun land van herkomst terugkeren.
De Amerikaanse president Donald Trump voert een streng migratiebeleid en wil zo veel mogelijk illegale migranten uit de VS verwijderen. Er zijn daarvoor afspraken gemaakt met onder meer een reeks Afrikaanse landen, inclusief de Democratische Republiek Congo, Ghana, Rwanda en Zuid-Soedan.
