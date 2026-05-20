ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oplevering nieuwe fregatten van Damen loopt jaren vertraging op

Samenleving
door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 13:53
anp200526110 1
DEN HAAG (ANP) - De oplevering van het eerste ASW-fregat loopt jaren vertraging op. "Het oorspronkelijke scheepsontwerp bleek niet stabiel te zijn", aldus Defensie. De nieuwe Anti Submarine Warfare (ASW) fregatten worden gebouwd door Damen en zijn gespecialiseerd in het bestrijden van onderzeeboten.
"Als gevolg van een langere doorlooptijd van de ontwerpfase door de technische complexiteit van het ontwerp, is de datum van de oplevering van het eerste ASW-fregat gewijzigd van 2030 naar 2033", meldt Defensie. Nederland en België hebben elk twee ASW-fregatten besteld.
De kosten lopen ook op. Oorspronkelijk was gepland dat de fregatten tussen de 1 en 2,5 miljard euro zouden gaan kosten. Inmiddels gaat het om meer dan 2,5 miljard euro. Het ministerie maakte geen exacte bedragen bekend.
Het is opnieuw een tegenslag voor de Nederlandse scheepsbouwer. Eerder kwam al naar buiten dat er grote problemen zijn met de bouw van fregatten voor Duitsland. Ook staat het bedrijf voor de rechter voor vermeende omkoping en valsheid in geschrifte.
loading

POPULAIR NIEUWS

91295125 m

Dit is hoe de superrijken in de Romeinse tijd leefden

247892435_m

Veel negatieve gesprekken met je partner? Psychologen ontdekken belangrijkste reden daarvoor

anp 494441835

Krentenbaard: wat is het en waarom krijgen kinderen het vaker?

131407962_m

Meer geld, een promotie of droomhuis? Gelukshoogleraar van Yale legt uit wat écht gelukkig maakt

shutterstock_2725387623

Europa’s geheime Plan B als Trump de NAVO lamlegt

shutterstock_2705822597

Wie vliegt jou vliegtuig deze zomer naar Malaga of Santorini de computer of de piloot?

Loading