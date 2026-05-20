Oplevering nieuwe fregatten van Damen loopt jaren vertraging op

DEN HAAG (ANP) - De oplevering van het eerste ASW-fregat loopt jaren vertraging op. "Het oorspronkelijke scheepsontwerp bleek niet stabiel te zijn", aldus Defensie. De nieuwe Anti Submarine Warfare (ASW) fregatten worden gebouwd door Damen en zijn gespecialiseerd in het bestrijden van onderzeeboten.

"Als gevolg van een langere doorlooptijd van de ontwerpfase door de technische complexiteit van het ontwerp, is de datum van de oplevering van het eerste ASW-fregat gewijzigd van 2030 naar 2033", meldt Defensie. Nederland en België hebben elk twee ASW-fregatten besteld.

De kosten lopen ook op. Oorspronkelijk was gepland dat de fregatten tussen de 1 en 2,5 miljard euro zouden gaan kosten. Inmiddels gaat het om meer dan 2,5 miljard euro. Het ministerie maakte geen exacte bedragen bekend.

Het is opnieuw een tegenslag voor de Nederlandse scheepsbouwer. Eerder kwam al naar buiten dat er grote problemen zijn met de bouw van fregatten voor Duitsland. Ook staat het bedrijf voor de rechter voor vermeende omkoping en valsheid in geschrifte.