Parlement Israël zet eerste stap naar vervroegde verkiezingen

door Dirk Kruin
woensdag, 20 mei 2026 om 13:57
bijgewerkt om woensdag, 20 mei 2026 om 14:15
Israël heeft een eerste stap richting vervroegde verkiezingen gezet. Het parlement heeft in een eerste lezing bijna unaniem gestemd voor de ontbinding van de volksvertegenwoordiging. Er waren geen stemmen tegen.
De wet over de ontbinding gaat nu naar een commissie, die een datum voor de verkiezingen bepaalt. Parlementariërs moeten het voorstel daarna definitief goedkeuren.
De coalitie van premier Benjamin Netanyahu diende het wetsvoorstel in onder druk van ultraorthodoxe coalitiepartners. Die willen dat ultraorthodoxe joden definitief worden vrijgesteld van militaire dienst en vinden dat Netanyahu zijn belofte hierover niet nakomt. De partijen zeggen Netanyahu nu niet meer als partner te zien en vervroegde verkiezingen te willen.
De parlementsverkiezingen vinden volgens de huidige planning in oktober plaats. Ze worden elke vier jaar gehouden, maar de afgelopen jaren moesten kiezers regelmatig vervroegd naar de stembus.
