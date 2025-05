Eerste groep 'zelfgedeporteerde' migranten vertrokken uit VS

WASHINGTON (ANP/AFP) - De eerste groep ongedocumenteerde migranten die een betaling van 1000 dollar (ongeveer 890 euro) accepteerde is maandag vrijwillig vertrokken uit de Verenigde Staten. De migranten stemden door de acceptatie van het geld in met "zelfdeportatie" en werden naar Honduras en Colombia gevlogen, aldus het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid.

In totaal stapten 64 migranten aan boord van de "vrijwillige chartervlucht" die vertrok vanuit Houston in Texas, aldus het ministerie in een verklaring. "Ze ontvingen reiskosten, een toelage van 1000 dollar en behielden de mogelijkheid om ooit legaal naar de Verenigde Staten terug te keren", staat te lezen in de verklaring. In totaal vlogen 38 migranten naar Honduras en vlogen de overige 26 naar Colombia.

Minister van Binnenlandse Veiligheid Kristi Noem drong er bij andere ongedocumenteerde migranten op aan om gebruik te maken van wat het ministerie "Project Homecoming" noemt.