Eerste helft van 2025 was recordzonnig

De zon heeft de eerste helft van dit jaar gemiddeld over het land een recordaantal uur geschenen, meldt Weeronline. Woensdag is het oude record van 1181 uur, dat stamt uit 2022, gesneuveld.

Tot en met maandag 30 juni komen er nog zonuren bij, zodat het record van zonuren in de eerste zes maanden van 2025 naar verwachting uitkomt op ongeveer 1245 uur. Dat is normaal in de eerste jaarhelft 966 uur. Vooral maart was dit jaar recordzonnig: de zon scheen toen 247 uur, tegen 150 gebruikelijk. Naast het record van meeste aantal zonuren sneuvelde in de eerste helft van 2025 ook het record van meeste zeer zonnige dagen. Dit waren er 48 waarop er minstens 80 procent van de daglichtperiode zonneschijn was. 2022 was houder van het oude record van 43 zeer zonnige dagen.

"Opvallend is dat het deze eeuw heel vaak extreem zonnig is geweest in de eerste helft van het jaar", aldus het weerbureau, dat verklaart dat de vele zonneschijn te maken heeft met een afname van de luchtvervuiling in de afgelopen decennia. Doordat er minder stofdeeltjes in de lucht zitten, vormt zich in de lente minder mist. Ook is er sprake van een warmer klimaat, wat vaker leidt tot stapelwolken in plaats van uitgestrekte wolkenvelden.