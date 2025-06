Rutte zegt geen zorgen te hebben over houding Spanje op NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - NAVO-baas Mark Rutte zegt zich "geen zorgen" te maken over de houding van Spanje tijdens de top van de militaire alliantie in Den Haag. De regering in Madrid heeft eerder aangegeven het niet nodig te vinden om 5 procent aan defensie uit te geven om de NAVO-doelen te halen.

"Het zijn moeilijke beslissingen, laten we eerlijk zijn", zei Rutte over de verhoging van de NAVO-norm. Maar gegeven "de dreiging van Rusland en de internationale veiligheidssituatie" zit er niets anders op dan de defensie te versterken, zei Rutte aan het begin van de tweede dag van de top.

De Spanjaarden zeggen met iets meer dan 2 procent te kunnen voldoen aan de doelstellingen voor de capaciteiten die de NAVO heeft gesteld. Andere bondgenoten hebben gezegd het daar niet mee eens te zijn. Inmiddels zoeken ook andere NAVO-landen naar meer flexibiliteit voor het verhogen van hun militaire uitgaven.