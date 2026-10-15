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China en Noord-Korea openen na 12 jaar alsnog grote brug

Samenleving
door anp
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DANDONG (ANP/RTR/AFP) - China en Noord-Korea hebben na jaren vertraging feestelijk een grote brug tussen de landen geopend. Trucks met vlaggen van de buurlanden reden over de verbinding over de rivier Yalu en toeschouwers in de Chinese grensstad Dandong maakten selfies.
De ruim 3 kilometer lange brug was eigenlijk in 2014 al af, maar de opening liet op zich wachten. Er moesten nog wegen en douanefaciliteiten worden aangelegd door Noord-Korea.
De ingebruikname van de grote Yalurivierbrug kan het vervoer van zware goederen nu een stuk eenvoudiger maken, denken experts. Veel handel loopt nu via de 83 jaar oude Vriendschapsbrug.
Vriendschap
In Dandong zijn er alvast hoge verwachtingen. "Zodra de brug open is, wordt het hier veel drukker en komen er meer toeristen", voorspelde een inwoner.
China is de belangrijkste handelspartner van de geïsoleerde dictatuur Noord-Korea. Premier Li Qiang van China zei in een videoboodschap dat de brug de vriendschap tussen de landen symboliseert.
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