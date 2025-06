Eerste in Israël gestrande Nederlanders aangekomen in Eindhoven

EINDHOVEN (ANP) - De eerste groep Nederlandse reizigers die in Israël waren gestrand, is woensdagavond met een chartervlucht aangekomen op Vliegbasis Eindhoven. Het vliegtuig met daarin de Nederlanders landde iets na 18.30 uur op de luchthaven. Eerder was aangekondigd dat het zou gaan om een groep van ongeveer honderd mensen.

De vlucht vertrok eerder woensdag vanuit Sharm-el-Sheikh. Het ministerie van Buitenlandse Zaken had busvervoer geregeld van Israël naar die Egyptische stad.

De Nederlanders hadden zich bij het ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld voor repatriëring, in verband met het opgelaaide gewelddadige conflict tussen Israël en Iran. Het gaat om Nederlandse reizigers die niet in Israël wonen. Dinsdag is een staakt-het-vuren ingegaan tussen Israël en Iran.