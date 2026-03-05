Eerste Israëliërs sinds begin Iran-oorlog gerepatrieerd

TEL AVIV (ANP/AFP) - Israël heeft zijn eerste repatriatievluchten uitgevoerd sinds de uitbraak van de oorlog met Iran. Het Israëlische luchtruim ging zaterdag dicht voor de burgerluchtvaart, waardoor volgens Israëlische media naar schatting zo'n 100.000 Israëliërs vastzaten in het buitenland.

De twee eerste repatriatievluchten zijn donderdagochtend geland op luchthaven Ben Gurion. Transportminister Miri Regev zegt dat "alles eraan wordt gedaan om elke Israëliër veilig thuis te brengen" uit het buitenland. Zij maakte eerder bekend dat het luchtruim van Israël in de nacht van woensdag op donderdag geleidelijk zou worden heropend om landgenoten te repatriëren.

De heropening was aanvankelijk gepland voor volgende week, maar werd vervroegd "na veiligheidsbeoordelingen met professionele en veiligheidsexperts", zei Regev. Het hoofd van de Israëlische luchthavenautoriteit zei dat de heropening "zeer voorzichtig zal beginnen, met één vliegtuig per uur gedurende de eerste 24 uur".