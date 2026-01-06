Eerste lokale strenge vorst van deze winter gemeten: -10,2

In het Utrechtse dorp Cabauw is in de nacht van maandag op dinsdag een temperatuur van -10,2 graden gemeten . Daarmee is de eerste lokale strenge vorst van deze winter een feit, meldt Weeronline. Daarvan is sprake als de temperatuur zakt tot onder de 10 graden. Vorige winter gebeurde dat nergens, aldus de weerdienst.

Ook in het Brabantse Gilze en Rijen en het Gelderse Herwijnen kwam het afgelopen nacht tot strenge vorst.

De laatste keer dat het ergens in Nederland kouder werd dan -10 graden, was op 18 januari 2024, zegt Weeronline. Toen werd het -10,4 graden in het Limburgse kerkdorp Ell.