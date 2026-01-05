ECONOMIE
Komende nacht -10 en het blijft nog wel even koud

Klimaat, natuur en milieu
door Nina van der Linden
maandag, 05 januari 2026 om 17:39
anp050126166 1
De eerste werkdag na de kerstvakantie is meteen een taaie: forenzen kregen de derde drukste ochtendspits sinds 2020 om de oren. De oorzaak: het barre weer. En dat blijft nog zeker tot donderdag zo. Komende nacht kan het lokaal zelfs -10 worden.
Woensdagochtend komt er weer een berg sneeuw bij, waarschuwt meteoroloog Marc de Jong van Buienradar. "Er kan zelfs meer sneeuw vallen dan vanochtend. We houden nog wel even last van de winterse perikelen."
In een groot deel van het land geldt code oranje vanwege gladheid door sneeuw. En de eerste buien zijn nog niet weggetrokken richting het oosten of de volgende lading dient zich alweer aan.
Al zijn de lokale verschillen groot. Vooral aan de kust valt nauwelijks sneeuw. Dat komt door het relatief warme zeewater. "Eigenlijk is alles wat uit de lucht komt in deze tijd van het jaar sneeuw. Of het sneeuw blijft, hangt af van de temperatuur net boven de grond. Landinwaarts is het kouder, dus daar sneeuwt het wel", legt De Jong uit. Waar sneeuw ligt kan het zelfs -10 worden terwijl het aan de kust rond het vriespunt blijft.
Dinsdag blijft het koud en glibberig en woensdag valt er opnieuw veel sneeuw. Pas richting het weekend wordt het warmer. "Maar dat is nog wat onzeker. Er zijn ook berekeningen die vrijdag weer een dik pak sneeuw beloven", klinkt het. "Het draait ook om een klein lagedrukgebiedje", vertelt De Jong. "Of dat 300 kilometer noordelijker of zuidelijker komt, maakt een groot verschil voor het weer in Nederland."
Bron: RTL Nieuws

Loading