Het heeft in de nacht van zondag op maandag voor het eerst dit winterseizoen lokaal matig gevroren. In Enschede werd het -5,3 graden, meldt Weeronline.

Er is sprake van matige vorst als de temperatuur tussen de -5,1 en -10 graden uitkomt. In De Bilt, waar het hoofdstation van weerinstituut KNMI is gevestigd, was nog geen sprake van matige vorst. De temperatuur daalde daar in de nacht naar -3,9 graden.

De eerste lokale matige vorst is volgens Weeronline aan de vroege kant. In de afgelopen dertig jaar werd die gemiddeld rond 2 december gemeten. Vorig jaar werd de eerste matige vorst op 21 november geregistreerd in Eelde (-5,4) en Twente (-5,1). Het winterseizoen daarvoor (2024-2025) kwam het pas op 11 januari tot de eerste matige vorst.