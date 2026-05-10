Eerste Nederlanders van cruiseschip Hondius gehaald

GRANADILLA DE ABONA (ANP) - De eerste Nederlandse opvarenden van de Hondius worden van het schip naar de kant gebracht, ziet ANP ter plaatse. Eerder werden alle Spaanse opvarenden al aan wal gebracht en per bus naar het vliegveld Tenerife Zuid gebracht, meldde het Spaanse ministerie van Volksgezondheid.

Naast Nederlanders zullen er op de repatriëringsvlucht ook nog opvarenden van andere nationaliteiten zijn. Hoewel onduidelijk is wie precies, zei minister van Volksgezondheid Mónica García eerder dat aan boord van het Nederlandse toestel onder meer mensen uit Duitsland, België en Griekenland zullen zitten. Ook een deel van de bemanning zal volgens haar meevliegen.

Onduidelijk is vooralsnog hoe laat de Nederlandse repatriëringsvlucht gepland staat. Het toestel is wel al op Tenerife.