Oud-wereldkampioen Martín boekt eerste zege in MotoGP sinds 2024

LE MANS (ANP) - De Spanjaard Jorge Martín heeft voor het eerst in ruim anderhalf jaar een race gewonnen in de MotoGP. De oud-wereldkampioen van Aprilia haalde op het circuit van Le Mans kort voor het einde WK-leider Marco Bezzecchi in en won zo de Grote Prijs van Frankrijk. Martín heeft nu nog maar een achterstand van 1 punt op de Italiaan, na zaterdag ook al de sprintrace te hebben gewonnen.

Martín kroonde zich in 2024 tot wereldkampioen in de hoogste raceklasse voor motoren. Hij miste een groot deel van vorig seizoen door blessureleed. Zijn laatste zege dateerde van 29 september 2024.

Regerend wereldkampioen Marc Márquez ontbrak in de GP van Frankrijk door een crash op zaterdag. Daarbij liep hij een voetbreukje op, waardoor hij volgende week ook de Grote Prijs van Catalonië mist.