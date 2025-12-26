Eerste officiële matige vorst deze winter: -5,5 graden in De Bilt

In De Bilt is de temperatuur in de nacht van donderdag op vrijdag gedaald naar -5,5 graden. Daarmee is de eerste officiële matige vorst van het winterseizoen gemeten, meldt Weeronline. De laatste keer met matige vorst was op 17 februari. Het koelde toen in De Bilt af naar -5,2 graden.
Niet alleen in De Bilt kwam het tot matige vorst, ook elders vroor het op uitgebreide schaal matig.
Eerder dit winterseizoen kwam het regionaal al tot matige vorst. Op 21 november daalde het kwik naar -5,4 graden in Eelde en -5,1 graden in Twente.
In de vorige winter, die van 2024-2025, kwam het pas op 2 februari tot de eerste matige vorst in De Bilt. Dat was later dan anders. Gemiddeld is 23 december de eerste datum dat er matige vorst wordt gemeten.