Zelensky: ontmoeting met Trump in nabije toekomst

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 december 2025 om 8:15
anp261225029 1
KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat is afgesproken dat hij de Amerikaanse president Donald Trump in de nabije toekomst ontmoet, na weken van verhoogde inspanningen om vrede tussen Oekraïne en Rusland te bereiken.
"Veel kan worden besloten voor nieuwjaar", aldus Zelensky op X. Hij laat in hetzelfde bericht weten dat zijn toponderhandelaar Roestem Oemjerov hem heeft bijgepraat over het recentste contact met de Verenigde Staten, die de oorlog proberen te beëindigen. "We verliezen geen enkele dag. We hebben afgesproken om op het hoogste niveau bijeen te komen - met president Trump in de nabije toekomst."
Het is niet duidelijk wanneer die ontmoeting plaatsvindt. Zelensky deelde geen details. De krant Kyiv Post meldt op basis van bronnen dat Zelensky mogelijk in de komende dagen langsgaat bij Trump op diens landgoed Mar-a-Lago in Florida.
